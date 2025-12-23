EDITORIA Matilde Masi presenta “Cuore Blu”, viaggio fantastico di un giovane pirata La giovane scrittrice sammarinese ha presentato il suo primo romanzo nella Sala del Castello di Serravalle, davanti ai genitori e a tanti giovani come lei

Matilde Masi non ha ancora 22 anni e Cuore Blu è il suo primo romanzo. Lo ha presentato nella Sala del Castello di Serravalle, davanti ai genitori e a tanti giovani come lei. Il libro è un viaggio tra mari infiniti, creature fantastiche e sogni di speranza. Racconta la storia di un giovane pirata in cerca del tesoro chiamato Cuore blu, che dà il titolo al libro: “durante la sua avventura incontra vari personaggi, poi esplora nuovi posti, isole, incontra animali mistici”, racconta l'autrice, che ha legato il racconto alla mitologia, “soprattutto orientale, cinese e giapponese, perché è appunto la mia passione”. Ha scritto il romanzo “per hobby”, “perché oltre alla scrittura – ci racconta - c'è la musica, suono il flauto traverso e poi il disegno. Di fatto la copertina l'ho disegnata io”. Guardando ai prossimi progetti: “la scrittura ormai fa parte della mia arte, quindi faccio fatica a non scrivere, perché sento già la nostalgia. Sì, in futuro ho intenzione di scrivere altri libri”.

