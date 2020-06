DANZA MODERNA RIMINI Matthew Bourne's Romeo and Juliet Torna il balletto moderno d'autore dopo la chiusura forzata al CineTeatro di San Giuliano di Rimini stasera alle 21 la versione contemporanea di ROMEO E GIULIETTA del coreografo Matthew Bourne

Contemporaneo e innovativo secondo Bourne anche gli amanti di Verona tratti e trasposti da Shakespeare diventano londinesi e moderni ben lontani dalla scuola ufficiale anglosassone. Il noto regista e danzatore divenne famoso negli anni 90 proprio per la personalissima rivisitazione del LAGO DEI CIGNI in SWAN LAKE con un cast tutto maschile. Il cofondatore del gruppo ADVENTURES in Motion Pictures (AMP) ancora oggi sperimenta creazioni coreografiche e scenografiche di movimento che risentono delle esperienze cinematografiche e televisive. Per lui la Carmen di Bizet diventa “The car man” in un tripudio estremo di riadattamenti. Con ROMEO AND JULIET, Matthew Bourne, sposta la storica e più conosciuta storia d'amore italiana e le annesse immortali melodie di Prokofiev nel futuro prossimo venturo al VERONA INSTITUTE luogo di emarginazione e segregazione sociali dei giovani. In prigionia lo sfortunato amore degli amanti senza tempo...

fz

