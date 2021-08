MUSICA Matthew Lee in concerto sul Titano Non sarà necessario il green pass per accedere all'evento

Matthew Lee in concerto sul Titano.

La Federazione Sammarinese Tennis, in concomitanza con gli Internazionali di Tennis San Marino Open, ha organizzato una serata in musica al Campo Bruno Reffi con l'appuntamento “Game Set… Live!”. Venerdì 13 agosto si esibirà dal vivo Matthew Lee per una tappa del Rock & Love Tour che prende nome dall’omonimo album. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Frank Carrera (chitarra), Alessandro Infusini (basso), Matteo Pierpaoli (batteria) e Mecco Guidi (Hammond e tastiere). L’accesso al concerto non è soggetto a restrizioni e non è richiesto green pass. I biglietti sono disponibili in prevendita su online VIVATICKET (https://bit.ly/3xHyz2t) e in tutti i punti vendita autorizzati (a San Marino Free Shop, presso Centro Commerciale Atlante Shopping Center) al costo di 15 euro più diritti di prevendita.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: