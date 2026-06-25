MATURITÀ 2026 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP I ragazzi: "ci portiamo a casa la felicità per un percorso durato 5 anni"

Un traguardo da festeggiare, ma anche un punto di partenza verso il futuro. È l'esame orale di maturità, un momento in cui i ragazzi diventano davvero adulti e cominciano a confrontarsi con le sfide della vita.

"Per quanto riguarda la scelta universitaria sono già decisa, quindi questo forse mi ha tranquillizzato anche nell'affrontare questo esame. Mi sento in questo momento libera, matura", ha dichiarato una ragazza all'uscita dall'esame.

Il colloquio multidisciplinare previsto, partiva dalla tesina per poi spaziare su tutti gli argomenti del programma. I ragazzi, man mano che uscivano, avevano l'aria di essersi tolti un peso, ma anche lo sguardo rivolto al futuro.

"Mi hanno chiesto la mia tesina, sull'intelligenza artificiale, poi mi hanno fatto varie domande sul programma. È andata bene, penso. Mi porto a casa questi cinque anni e questa esperienza.

Soprattutto c'è la felicità di essersi tolti un gran peso, però anche la soddisfazione di aver fatto un bel percorso", le parole di altri due studenti.

Un passaggio importante per gli studenti di Scientifico, Classico, Economico aziendale e Linguistico. Molto sentito anche dagli insegnanti, come ha spiegato la docente Alessandra Mularoni: "Questo è un momento fondamentale per loro perché è una tappa di avvio al futuro. La vivono con trepidazione, con emozione, però stanno gestendo al meglio queste situazioni, anche nelle interrogazioni. Quindi molto bene, in bocca al lupo a questi ragazzi che meritano tanto."

Un traguardo anche, nello stesso giorno, per i ragazzi del Centro di Formazione Professionale, che oggi hanno ricevuto i loro attestati di qualifica.

Afferma uno studente: "È un piccolo traguardo essere usciti da questa scuola, ne sono molto fiero. Mi ha cambiato molto e spero di puntare anche più in alto nel futuro. Mancheranno anche tutti i professori perché mi hanno dato la mano a crescere, però ci sarà un bel ricordo in questa scuola"

La consegna degli attestati segna per il CFP la conclusione del percorso formativo, dopo l'esame finale. Presente alla cerimonia anche il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini, che ha ricordato l'importanza delle istituzioni scolastiche nella crescita personale degli adulti di domani.

Le parole del Segretario: "Il nostro sistema scolastico li prepara adeguatamente per affrontare questo tipo di responsabilità, e noi stiamo continuando a lavorare affinché il nostro sistema scolastico sia sempre più eccellente, sia sempre in grado di offrire un'offerta adeguata e opportuna."

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