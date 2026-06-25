Maturità: a San Marino cominciati gli orali, tra emozione e sguardo al futuro

Un traguardo da festeggiare, ma anche un punto di partenza verso il futuro. È l'esame orale di maturità, un momento in cui i ragazzi diventano davvero adulti e cominciano a confrontarsi con le sfide della vita.

"Per quanto riguarda la scelta universitaria sono già decisa, quindi questo forse mi ha tranquillizzato anche nell'affrontare questo esame. Mi sento in questo momento libera, matura", ha dichiarato una ragazza all'uscita dall'esame.

Il colloquio multidisciplinare previsto, partiva dalla tesina per poi spaziare su tutti gli argomenti del programma. I ragazzi, man mano che uscivano, avevano l'aria di essersi tolti un peso, ma anche lo sguardo rivolto al futuro.

"Mi hanno chiesto la mia tesina, sull'intelligenza artificiale, poi mi hanno fatto varie domande sul programma. È andata bene, penso. Mi porto a casa questi cinque anni e questa esperienza.

Soprattutto c'è la felicità di essersi tolti un gran peso, però anche la soddisfazione di aver fatto un bel percorso", le parole di altri due studenti.

Un passaggio importante per gli studenti di Scientifico, Classico, Economico aziendale e Linguistico. Molto sentito anche dagli insegnanti, come ha spiegato la docente Alessandra Mularoni: "Questo è un momento fondamentale per loro perché è una tappa di avvio al futuro. La vivono con trepidazione, con emozione, però stanno gestendo al meglio queste situazioni, anche nelle interrogazioni. Quindi molto bene, in bocca al lupo a questi ragazzi che meritano tanto."







