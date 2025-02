SCUOLA SUPERIORE Maturità: ecco le materie della seconda prova scritta Ultimo giorno intanto dei laboratori su iniziativa dell’Associazione Studentesca e della Scuola Superiore

Uscite, con apposito decreto delegato, le materie della seconda prova scritta degli esami di maturità: latino per il liceo Classico; due lingue a scelta del candidato tra Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo per il liceo Linguistico; matematica per lo Scientifico ed economia aziendale per l'omonimo indirizzo liceale.



Si chiudono intanto sabato 1° febbraio i laboratori su iniziativa dell’Associazione Studentesca e la Scuola Superiore, un contributo all’offerta formativa dell’Istituto, accolta calorosamente dagli insegnanti, con attività che intercettano gli interessi e le attitudini degli studenti in molteplici ambiti. Tra i focus quello sulle 'Competenze e responsabilità nelle decisioni finanziarie', con la parte operativa di gestione del portafoglio e la premiazione del piano più efficiente. Due i relatori esterni: Maurizio Morolli consulente finanziario e Federico Micheloni, private banker di Carisp.

