CINEMA ITALIANO Maurizio Nichetti torna alla regia dopo vent'anni, tra modernità e cambiamenti climatici La nuova commedia è il road movie "AmicheMai" con Angela Finocchiaro e Serra Ylmaz

Dopo vent'anni Maurizio Nichetti torna a dirigere una commedia, un road movie con Angela Finocchiaro e Serra Ylmaz. Con “AmicheMai”, in sala dal 27 febbraio: ma che fine aveva fatto? E le novità in effetti non mancano, a partire della modernità, si inizia infatti con due “content creators” che documentano sui social le turbolente riprese di un film on the road, quello di Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, che non vanno molto d'accordo, ma devono condividere un viaggio verso la Turchia. Un film anche ecologico, perché parla di cambiamenti climatici, in modo piuttosto serio, anche se la commedia resta tale.

Nel video le interviste a Maurizio Nichetti, regista, e a Angela Finocchiaro, attrice

