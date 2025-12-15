TV LIVE ·
Medici a convegno a San Marino: focus sull'assistenza territoriale

Il 5° Congresso, organizzato dall'Associazione Italiana Formazione Professioni Sanitarie con il patrocinio della Segreteria alla Sanità, ha posto al centro i temi delle “innovazioni professionali, organizzative e clinico assistenziali" nei luoghi di cura

di Silvia Pelliccioni
15 dic 2025

Punto di riferimento per i professionisti della salute impegnati nell’assistenza territoriale, motivati all'integrazione e alla collaborazione, il 5° Congresso - organizzato dall'Associazione Italiana Formazione Professioni Sanitarie con il patrocinio della Segreteria di Stato alla Sanità - ha posto al centro i temi delle “innovazioni professionali, organizzative e clinico assistenziali nei luoghi della Cura, dal Domicilio alla Residenzialità”.

Massiccia la partecipazione di medici da tutta Italia. Nell'alternanza delle qualificate relazioni, l'accento sul fine ultimo che è sempre quello di migliorare il servizio per cittadini e pazienti. Dunque, servizi domiciliari da rivedere in chiave sempre più moderna, l’uso della tecnologia incentrata sulla valorizzazione del capitale umano e dello sviluppo della competenza, la gestione delle ferite difficili, la prevenzione e la promozione della salute e della qualità della vita.

“Il meeting ha evidenziato che il concetto di rete, già in atto in alcuni distretti, necessita di essere implementato e reso possibile in contesti standardizzati e universalistici. “A dimostrazione del fermento culturale” creato dalle assise, - rilevano gli organizzatori - “sono stati presentati più di 30 post scientifici”.




