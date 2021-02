MEDITERRANEA 19: a maggio per la prima volta a San Marino oltre 70 artisti provenienti da 21 nazioni per 'School of waters'

La Biennale del Mediterraneo presenterà le opere di oltre 70 artisti provenienti da 21 nazioni diverse, per la prima volta ospitate dalla Repubblica di San Marino, dal 15 maggio al 31 ottobre 2021. Il titolo scelto per la diciannovesima edizione è 'School of Waters', immaginando la Biennale come una piattaforma collettiva capace di decostruire stereotipi legati all'interpretazione eurocentrica dell'area mediterranea. L'edizione più recente si è tenuta in Albania, a Tirana e Durazzo. Tra le istituzioni che l'hanno ospitata, anche il MACRO di Roma, il Nottingham Contemporary in Inghilterra o il Museo d'Arte Contemporanea di Salonicco in Grecia. MEDITERRANEA 19 è promossa dalla Associazione internazionale Biennale dei giovani artisti dell'Europa e del Mediterraneo che conta 47 membri da 16 Paesi, in collaborazione con la Segreteria di Stato alla Cultura, gli Istituti Culturali e l'Università.