Mediterranea 2019: performance al Tramonto

Performance al Tramonto ieri nell'ambito di MEDITERRANEA19 Biennale dei Giovani Artisti "School of waters". L'appuntamento è andato in scena nell'area tra le due ex Gallerie Ferroviarie di Montalbo e Borgo Maggiore ed è stato preceduto dall'illustrazione, nei pressi del Museo di Storia Naturale, delle opere Altalena, Huniti Goldox, Pablo Sandoval con la partecipazione di Sara Rossini. Tra le due gallerie invece la conversazione tra l'artista Valerio Conti e la curatrice sammarinese Giulia Gregnanin attorno all’opera “Ex Corpore_Ostensio”. In dialogo aperto con la comunità – scrive l'organizzazione di Mediterranea 19 - si vuole iniziare una riflessione attorno alla produzione e promozione di arte e cultura nel contesto sammarinese.