Mediterranea19: grande partecipazione al percorso performativo notturno

Tanti i partecipanti del percorso performativo notturno alla scoperta delle opere di Mediterranea19, la Biennale Giovani Artisti School of Waters. Una visita guidata dalla curatrice della rassegna Rita Canarezza e da Elena Binotti, per far conoscere – in una cornice suggestiva - le esposizioni nelle Cisterne di Palazzo Pubblico, Prima Torre, Galleria Nazionale e Palazzo SUMS. A chiudere la visita il DJ set dell’artista sammarinese Viola Conti.

