MUSICA 'Meet the Expert', nuovo progetto Fondazione Tebaldi

'Meet the Expert', nuovo progetto Fondazione Tebaldi.

Internazionale come la Fondazione che lo edita, vicino ai giovani, fedelmente alla mission che Renata Tebaldi volle per questa realtà, è stato annunciato il nuovo progetto editoriale che da San Marino collegherà idealmente i giovani cantanti lirici di tutto il mondo: 'Meet the Expert', "incontra l'esperto", una costellazione di pillole, video registrate, che permetteranno ai giovani follower della Fondazione Tebaldi e ai prossimi candidati del suo International Voice Competition di ricevere consigli da membri delle giurie delle passate edizioni ed amici della Fondazione.

[Banner_Google_ADS]

Sui canali social della Fondazione interverranno personalità come Ernesto Palacio, tenore peruviano, direttore di festival internazionali come il Festival Alejandro Granda di Lima e il Rossini Opera Festival, o Vincenzo De Vivo, direttore Artistico dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo e consulente per le attività sinfonico-vocali dell'Orchestra Rai. Per spostare l'attenzione sul podio, immancabile Matteo Beltrami, uno dei più giovani e promettenti direttori d'orchestra italiani, direttore artistico del Teatro Coccia di Novara. Ancora oltre confine con Brian Dickie, direttore artistico di Festival statunitensi e membro del board di Opera America e del Chicago College of Performing Arts, per poi avvicinarsi ad un mondo più vicino e da sempre affine alla Fondazione grazie a Gianni Tangucci, direttore artistico dell'Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. "Ci stiamo preparando alle celebrazioni del 2022, anno in cui ricorrerà il centenario della nascita di Renata Tebaldi e per cui stiamo lavorando ad una serie di contenuti importanti. Lo stiamo facendo - anticipa Barbara Andreini, coordinatrice artistica della Fondazione e del Concorso - con attività digitali ed ibride pionieristiche per il settore, capitalizzando i rapporti e le relazioni strette in 15 anni di attività e sempre fedeli alla strada che Renata Tebaldi ha tracciato".



I più letti della settimana: