Meet the Expert: progetto della Fondazione Tebaldi per la formazione dei giovani cantanti

Formazione in pillole, dedicata a giovani cantati lirici di tutto il mondo. Progetto digitale a disposizione sui canali social della Fondazione, nel solco della propria missione e della eredità forse più preziosa lasciata dalla Tebaldi: aiutare i giovani artisti a coltivare il proprio talento. “Si tratta di un insieme di consigli – spiega la coordinatrice artistica della Fondazione, Barbara Andreini - a disposizione dei giovani, per la loro formazione a 360 gradi, non solo come contanti, ma soprattutto come artisti”.

In qualità di docenti, saranno professionisti, cantanti, agenti, amici della Fondazione e del Concorso internazionale di canto del calibro di Ernesto Palacio, Vincenzo De Vivo, Matteo Beltrami, Brian Dikie, Elizabeth Norberg-Schulz: “Renata, tramite il suo impegno di cantante lirica – dice il celebre soprano - non ha solo mostrato la voce, come oggi un po' si tende a fare, oggi i giovani si concentrano sulla vocalità. Renata ha mostrato la donna, l'anima”.

Progettualità per la Fondazione, anche in vista delle celebrazioni, nel 2022, del centenario della nascita della Voce d'Angelo: si guarda ad un futuro in presenza, cogliendo però oggi l'opportunità degli strumenti digitali per – dice il Presidente Niksa Simetovic – “mantenere vivo il rapporto con i nostri giovani cantanti. E' un lavoro duro – dice Simetovic - fare il cantante di lirica a livello internazionale è un lavoro incredibile. Si lavora da mattina a sera, è molto complesso e soprattutto adesso, in un momento in cui non hai il feedback da chi ti ascolta, cosa che invece è fondamentale”.

Pieno supporto dalle Istituzioni, con Francesco Morganti della Segreteria Cultura che, nel ricordare il profondo legame fra il Titano e la Tebaldi, sottolinea l'importanza di “non far calare il sipario sulla cultura”; e Alessandra Albertini della Segreteria Esteri, che plaude alla dimensione internazionale delle iniziative della Fondazione, con il coinvolgimento anche delle sedi diplomatiche nel mondo. Si guarda, insieme, al post-pandemia, per fare di San Marino un polo sperimentale per la formazione nell'ambito della musica e della cultura.

