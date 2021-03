SPECIAL ONLINE “Meeting Gorbachev” (Herzog incontra Gorbaciov) on demand Film giornalistico di Werner Herzog con un documento unico di testimonianza storica e umana del regista tedesco sul politico russo ormai novantenne distribuito dalla bolognese I WONDER PICTURES per una settimana su piattaforma

Un incontro esplosivo per la presenza di Werner Herzog capace di uno sguardo inedito sull'uomo che cambiò la storia del Novecento accelerando con le sue scelte politiche la fine della “Secolo breve”. Ultimo segretario del Partito Comunista sovietico con la “Perestrojka” e la “Glasnost” gli fu tributato il Nobel per la Pace nel 90 dopo la caduta del Muro di Berlino e la dissoluzione dell'URSS provocò la riunificazione della Germania senza, però, considerare differenze e conseguenze (non solo economicistiche...) tra i popoli dell'Est e soprattutto baltici liberati dal giogo totalitaristico. Herzog tributa riconoscenza a Michail Gorbaciov nel tormento della sconfitta vede la riconciliazione. La chiave cinematografica sta nel riconoscere all'ex presidente la capacità di vivere intensamente il presente, anche ora nella malattia, ci permette di superare la disperazione per la gratitudine. La vita privata e il rapporto con Raissa, famiglia, figli (e oggi i nipoti) pesarono anche sulle scelte pubbliche liberandone la persona.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: