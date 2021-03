Meeting Rimini e MEI Faenza lanciano il Meeting Music Contest Sul palco durante la prossima edizione del Meeting, che sarà in presenza. Aperto a giovani band e cantanti. In gioco talento, identità e creatività

Competizione musicale, si chiama “il coraggi di dire io”, partendo dal titolo della prossima edizione del Meeting, che - annuncia in anteprima lo stesso direttore Emanuele Forlani – “vogliamo fare in presenza”, lanciando i tre motivi ideali che guidano l'evento e lo stesso contest: la responsabilità di mettere in gioco i propri talenti; il dialogo e l'incontro; l'identità e la creatività. Contest aperto a cantanti o band dai 14 ai 40 anni, chiamati a partecipare con brani ispirati al tema dell'io; si esibiranno sul palco del Meeting tra il 20 e il 25 agosto. Selezionata la giuria: insieme ai coordinatori Giordano Sangiorgi e Otello Cenci, sarà composta da Lorenzo Baglioni, N.A.I.P., Erica Mou, Federico Mecozzi e Max Monti.



PER INFO scrivere a spettacoli@meetingrimini.org e a mei@materialimusicali.it

Nel video, le voci di Lorenzo Baglioni, Erica Mou, N.A.I.P.

