EVENTO REGIONE MEL BROOKS 100 Al Festival del Cinema Ritrovato gli auguri speciali per i 100 anni di Mel Brooks con un ringraziamento speciale in piazza direttamente dalla California e la proiezione di YOUNG FRANKENSTEIN

Sorprendente e divertente come sempre. Direttamente dal '26 del Novecento il centenario del genio dell'ironia, vivissimo anche oggi tra due secoli e certamente per il Terzo Millennio: MEL BROOKS. La Cineteca di Bologna per i suoi 4 decenni di festival estivi compie un capolavoro di piazza chiudendo un'edizione del XL da record (145.000 presenze) con il più grande di tutti: il regista di FRANKENSTEIN JUNIOR (davanti a 7000 persone in Piazza Maggiore: quando mai oggi, butta via!). MEL è sempre il migliore. La sua commedia comica fa commuovere dal ridere e pensare all'amore ironico che ognuno dovrebbe sperimentare per amare davvero attraverso la 7^ Arte e la recitazione ispirata alla Commedia dell'Arte (lo si vede negli spezzoni, nei provini, e nei ciak tagliati mai utilizzati). E a Bologna la gente arriva con le sedie da casa per vedere BROOKS 100.

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