LIBRI Mementi, mercoledì d'autore: Franco Nugnes presenta il suo “Senna, la verità” La ricostruzione, in una sorta di gioco degli specchi, di una tragedia che, nella testimonianza di chi l’ha vissuta, fa emergere la grandezza di un pilota che ha sfidato il fato.

Nel giorno in cui tutto il mondo celebra il campione più amato della Formula 1, nel 30esimo anniversario della sua morte, San Marino lo onora in vari modi: con eventi, commemorazioni e anche attraverso la letteratura, dedicandogli un incontro della rassegna “Mementi: mercoledì d'autore”. Alla Giochi del Titano la presentazione del libro di Franco Nugnes “Senna, la verità”, edito da Minerva: la ricostruzione, in una sorta di gioco degli specchi, di una tragedia che, nella testimonianza di chi l’ha vissuta, fa emergere la grandezza di un pilota che ha sfidato il fato.

Con storie di vita e di morte che s’incrociano. L'autore ha dedicato la sua intera carriera al giornalismo sportivo dei motori e 30 anni fa seguì per Autosprint l'inchiesta giornalistica sulla morte del campione: e chi meglio di lui allora poteva raccontare il mito di Ayrton Senna.

Una leggenda che si è costruita in pista, con tre titoli mondiali. E chissà dove sarebbe arrivato se quel piantone non si fosse rotto alla curva del Tamburello, durante il GP di San Marino. L’incidente al settimo giro sembrava non avesse spezzato solo la vita del pilota più grande, ma potesse mettere fine alla F1, dopo il weekend più nero nella storia del Motorsport. “Questo libro non cerca nuove clamorose verità – spiega l'autore –, ma prova a mettere in fila i fatti di una storia incredibile che ha ancora qualche domanda senza risposta”.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: