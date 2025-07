“Memoria e mestieri”: le botteghe e la vita di paese nell'esposizione dei dipinti di Pino Boschetti

Un tuffo nella quotidianità del '900 romagnolo, tra botteghe, mercati e osterie, attraverso lo sguardo sensibile e poetico del maestro Pino Boschetti. È il cuore della mostra “Memoria e Mestieri” visitabile fino al 3 settembre a Palazzo SUMS. Esposizione che raccoglie 40 opere del pittore, offrendo al pubblico un viaggio visivo ed emotivo nella memoria collettiva della Romagna del secolo scorso.

"Quando mi è stato chiesto di pensare a una mostra per questo spazio in territorio sammarinese - afferma Marcello Boschetti, curatore mostra - ho pensato quale potesse essere il legame che univa Sant'Arcangelo, che è il paese natale di mio padre, dove quasi tutti i quadri sono ambientati, e San Marino e mi è venuto in mente che siccome San Marino e San Arcangelo negli anni 50-60 erano legate fortemente da un mondo legato all'operosità, al mestiere, alla bottega, ho pensato di dedicare questa mostra unicamente ai mestieri, i mestieri fatti sulla memoria, quindi le vecchie botteghe, i mercati, il barbiere, il dentista, la pescheria, tutti i quadri che ricordano l'operosità, quindi l'operosità di un territorio, di un territorio sammarinese come quello santarcangiolese, pieno di esercizi commerciali, di mercati, legato proprio alla tradizione di un territorio romagnolo in genere molto operoso".

La mostra nasce appunto per valorizzare il legame tra arte, territorio e identità, sottolineando le affinità storiche e culturali che uniscono San Marino e Romagna.

"Un esposizione che rientra nella ottica, nella visione di poter valorizzare i territori, valorizzare anche un sentire comuno che fa parte della cultura sanmarinese - aggiunge Vito Testaj, direttore istituti culturali - ma anche della cultura di Sant'Arcangelo, comunque di tutto il nostro territorio allargato e che racconta una vita in questo caso fantastica, poetica, nei tratti irripetibili del pittore Boschetti e che ci ha regalato veramente attimi di gioia e che noi cerchiamo di portare qui a San Marino per offrire una visione al pubblico su questo percorso che poi si arricchirà anche di nuove iniziative anche legate invece a pittori sanmarinesi".

Nel servizio le interviste a Marcello Boschetti (Curatore mostra) e Vito Testaj (Direttore istituti culturali)