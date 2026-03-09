"Memorie in pellicola", i ricordi personali diventano patrimonio collettivo e mostrano il cambiamento di un Paese

Condividere i propri ricordi familiari per renderli patrimonio comune e per trasformarli in memoria storica collettiva, questo l'obiettivo del progetto "Memorie in Pellicola", promosso dall'Università di San Marino con il sostegno di Fondazione Oltre.

La richiesta dell'Ateneo che ha sollecitato i cittadini ad inviare i propri filmati di famiglia per digitalizzarli e raccoglierli ha avuto una straordinaria risposta, oltre 140 clip che mostrano momenti privati e anche collettivi.

La responsabile del progetto, Maria Elena d'Amelio, ha sottolineato: "Queste memorie private diventano memoria collettiva, cioè sono proprio la memoria storica di un paese, quindi non si parla solo di vicende private, come i compleanni e i matrimoni, ma si vede come la geografia del paese cambia, si vede come il paese, i monumenti, la vita in comune, le feste, la socializzazione cambia nel tempo".

Raccolti sul sito Memoriescapes.it possono essere visionati accedendo alla sezione Territori. I filmati aiuteranno a ricostruire i segmenti di vita personale quotidiana, i cambiamenti profondi del tessuto sociale e della conformazione del territorio dagli anni '50 fino agli anni '90, e saranno non solo oggetto di curiosità da parte dei cittadini, ma anche materiale di studio e di approfondimento.

"Un lavoro di ricognizione, di acquisizione, catalogazione, in modo che anche solo indicizzare tutto questo patrimonio è importante, ma credo sia anche importante valorizzarlo e lasciarlo, non dico a futura memoria, ma come materiale per fare studi di ogni tipo, sociale e storico", ha detto il Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi.







