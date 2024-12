UNIRSM “Memorie inutili di vita sprecata”: presentato al pubblico il diario di Gino Zani Un manoscritto con pochissime correzioni; opera in due volumi realizzata grazie al lavoro dei nipoti dell'ingegnere

Tutta la vita dell'ingegnere e architetto Gino Zani raccontata attraverso le pagine del suo diario. È “Memorie inutili di vita sprecata”, opera in due volumi realizzata grazie al lavoro dei nipoti dell'ingegnere e presentata oggi al pubblico nell'aula magna dell'Università di San Marino.

"Noi non abbiamo cambiato una parola di questo testo - spiega Gino Zani, nipote omonimo dell'architetto - dal titolo fino all'ultima parola è tutto testo suo. Non troverete autori in questo libro, l'autore è lui, semplicemente. Qui c'è tutta la sua vita, quindi si parte dal fanciullo fino all'Ottocento con tutto l'acquarello che si può vedere nella San Marino dell'inizio dell'Ottocento fino a quando lui chiude questo volume nel 1957, anziano, rientrato a San Marino che si occupava di beni culturali, di museo e di biblioteca".

Nel servizio l'intervista a Gino Zani (Nipote)

