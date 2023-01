EMILIA ROMAGNA TEATRO Menomale che la Francini c'è a Bellaria-Igea “Una ragazza come io” con Chiara Francini, lo “one woman show” in parte autobiografico di un'artista esplosiva, all'Astra di Bellaria-Igea Marina per la rassegna regionale WinteER

Uno spettacolo che racconta una donna toscana così simile alle storie di tanti altri. La campagna e la provincia, la famiglia matriarcale e i nonni poi il liceo fiorentino, in un percorso artistico verso la diversità creativa ispirato a un libro femminile di successo. Sarcasmo, malinconia e carne, di una giovane donna che vince con l'ironia. UNA RAGAZZA COME IO alla fine siamo un po' tutti senza distinzione. Come in un piccolo GRAN VARIETÀ dove ci sta tutto: gag, citazioni comiche e remake, musica ed effetti speciali autoprodotti... CHIARA FRANCINI è un mito che inizia dal liquido amniotico della mamma fino alla visione di una possibile maternità. Una rivoluzionaria del palcoscenico (oltreché del cinema e della tv) che sa farsi amare dal ridere: la sua vita è ancora una finestra sul cortile di casa nostra; e menomale che c'è! (lei, affacciata per noi).

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: