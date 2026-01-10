SPETTACOLI REGIONE Menu di nozze all'arancia per amanti Al Teatro Celebrazioni di Bologna “L'anatra all'arancia” per la regia di Claudio “Greg” Gregori della Compagnia Molière in tournée con lo spettacolo coprodotto dal Teatro Stabile di Verona

L'anatra all'arancia era il piatto nuziale di una coppia in crisi che sceglie lo stesso menù per una cena a 4 nella casa al mare con i rispettivi amanti per vedere se l'amore esiste (ancora) o resiste (tra loro). Comincia di conseguenza una partita a scacchi aperta a tutte le mosse. Una scacchiera piena di insidie e tranelli in cui attacco (scacco) e difesa (arrocco) si aggrovigliano a tal punto da capovolgere l'avversario. Lo spettacolo, tratto da un romanzo d'appendice e ispirato a un film anni 70 di Salce con Tognazzi e la Vitti, è humor inglese frammisto a comicità francese. Pièce fine anni 60 attualissima per ironia e leggerezza sulla complessità dell'amore quando è difficile fingere. Amare stanca... anche i rispettivi amanti se basta un banchetto “all'arancia” per mettere in evidenza rancori e gelosie: tornano, così, anche tutte le fantasie... (tra coniugi).

