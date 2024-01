V EDIZIONE 'Meritamente', l'eccellenza nello studio: la SUMS premia 7 sammarinesi

La Sums a sostegno del merito, con uno dei progetti che vede la Società in prima linea per incentivare il talento. 'Meritamente' premia i giovani sammarinesi impegnati in percorsi di studio di eccellenza e in realtà accademiche prestigiose. Quest'anno 22 candidati – elevato il livello ed entusiasmante la partecipazione. Sono 7 i progetti selezionati dalla giuria, composta da Valentina Garavini, Paolo Rondelli, Marino Rossi e Pierluigi Valli. Proprio il vice Presidente Valli e il Segretario Luciano Scarponi consegnano il contributo economico ai ragazzi.

C'è Aurora Righi con un Master in Diritto delle Nuove Tecnologie alla Complutense di Madrid. Alessia Fontanella ha scelto Gerusalemme per il Dottorato in Studi Ebraici all'Università Ben-llan. Doppio percorso per Davide Venturini: Laurea in Ingegneria Nucleare all'Università di Pisa e Corso in Ingegneria Industriale e dell'Informazione al Sant'Anna. Fino a Berlino, invece, Giovanni Ugolini per un Master in Management all'ESMT. Pietro Grassi è dottorando In Information Technology al Politecnico di Milano. Studia a Bologna Marco Muscioni, impegnato nel Dottorato in Paleontologia dei Vertebrati. Per Lorenzo Fabbri, un progetto di ricerca alla Harvard Medical School.

Giovani, che per la SUMS rappresentano un investimento prezioso per il futuro di San Marino, con l'auspicio di un ritorno: “E' un progetto che la SUMS porta avanti per valorizzare i giovani sammarinesi – ribadisce il Vice Presidente, Pierluigi Valli - con la speranza che, quando avranno finito di studiare e di formarsi, possano tornare in Repubblica per portare le competenze, che hanno acquisito durante gli anni di studi all'estero”. Sguardo al futuro, senza dimenticare il passato: consegnate loro alcune pubblicazioni, curate dalla SUMS, che indagano personaggi o momenti storici importanti per il Paese e la comunità.

Nel video, l'intervista al Vice Presidente della SUMS, Pierluigi Valli

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: