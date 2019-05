Mese Dantesco: fisicità e dolore nell'indagine di Stefano Palagiano

Mese dantesco e il nuovo appuntamento ieri sera con Stefano Palagiano, docente della scuola superiore. Numeroso come sempre il pubblico per una lezione sulla Filosofia della Natura in Dante con una indagine anche sul significato che il sommo poeta attribuisce al corpo, alla fisicità, al dolore e alla malattia, in una ottica quasi premoderna. Quarto e ultimo appuntamento il 23 maggio con Ferdinando Gasperoni, professore delle superiori, in un confronto fra le opere di Alighieri e Cervantes a tema “Dante e Chisciotte”.