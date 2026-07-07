TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:08 CIREAS 2026: miglior risultato stagionale per i sammarinesi Zanotti e Gasperoni 12:47 Caldo, nuova impennata: Arpae lancia l'allerta per domani. Oltre 38 gradi in Emilia-Romagna
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

Mese Dantesco: i Capitani Reggenti visitano la mostra "Anime Prave"

La visita, al Museo di Stato, chiude il Mese Dantesco. Presente anche l'autore Giuseppe Fanfani.

di Giacomo Barducci
7 lug 2026

Si chiude il Mese Dantesco a San Marino proprio in occasione dell'anniversario UNESCO. Per celebrare l'appuntamento i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, invitati dall'Associazione Sammarinese Dante Aligheri, hanno visitato la mostra “Anime Prave” al Museo di Stato. Un ciclo di grandi tele dedicato all'Inferno dantesco di Giuseppe Fanfani, inaugurato lo scorso maggio, curato da Fabio Migliorati. Esposizione che ha avuto la capacità di fondere l'alta divulgazione letteraria con l'arte contemporanea.

Una rilettura visiva dell'inferno dantesco, realizzata in tre colori, capace di suscitare profondo interesse e di celebrare magnificamente la vitalità e l'identità culturale di San Marino.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Fanfani (Autore opere)




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura