ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DANTE ALIGHERI Mese Dantesco: i Capitani Reggenti visitano la mostra "Anime Prave" La visita, al Museo di Stato, chiude il Mese Dantesco. Presente anche l'autore Giuseppe Fanfani.

Si chiude il Mese Dantesco a San Marino proprio in occasione dell'anniversario UNESCO. Per celebrare l'appuntamento i Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, invitati dall'Associazione Sammarinese Dante Aligheri, hanno visitato la mostra “Anime Prave” al Museo di Stato. Un ciclo di grandi tele dedicato all'Inferno dantesco di Giuseppe Fanfani, inaugurato lo scorso maggio, curato da Fabio Migliorati. Esposizione che ha avuto la capacità di fondere l'alta divulgazione letteraria con l'arte contemporanea.

Una rilettura visiva dell'inferno dantesco, realizzata in tre colori, capace di suscitare profondo interesse e di celebrare magnificamente la vitalità e l'identità culturale di San Marino.

Nel servizio l'intervista a Giuseppe Fanfani (Autore opere)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: