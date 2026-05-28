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Mese Dantesco, ultimo incontro: protagonista Giuseppe Fanfani

Protagonista dell’ultimo appuntamento Giuseppe Fanfani: artista, giurista e studioso della Divina Commedia, intervenuto alla Sala Batoni del Museo di Stato con la conferenza “Io fui di Montefeltro, io son Bonconte”

di Maria Letizia Camparsi
28 mag 2026

Si chiude con un viaggio tra colpa, pentimento e misericordia il “Mese Dantesco”, storica rassegna culturale promossa dall’Associazione Sammarinese Dante Alighieri. Protagonista dell’ultimo appuntamento Giuseppe Fanfani: artista, giurista e studioso della Divina Commedia, intervenuto alla Sala Batoni del Museo di Stato con la conferenza “Io fui di Montefeltro, io son Bonconte”. Al centro dell’incontro il quinto canto del Purgatorio, uno dei passaggi più intensi dell’opera dantesca, dove il poeta racconta il pentimento di Bonconte da Montefeltro nell’ultimo istante di vita e il tema del perdono divino.

Un percorso di riflessione che intreccia spiritualità, libertà e redenzione, ma anche grande forza umana e morale. A rendere ancora più coinvolgente l’appuntamento, il legame con la mostra “Anime Prave”, visitabile al Museo di Stato fino al 7 luglio: grandi tele firmate dallo stesso Fanfani dedicate all’Inferno dantesco, capaci di trasformare in immagini il tormento e la potenza visionaria della Commedia. Un dialogo continuo tra parola e pittura, poesia e colore, che ha offerto al pubblico una rara occasione per entrare nell’universo di Dante attraverso lo sguardo e la sensibilità di uno dei suoi interpreti contemporanei più appassionati.




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