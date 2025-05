Messieri porta San Marino in scena al prestigioso Festival Forfest in Repubblica Ceca Il compositore sammarinese Massimiliano Messieri presenta in anteprima mondiale la sua opera "Vav", interpretata dal violoncellista Nicola Baroni

Messieri porta San Marino in scena al prestigioso Festival Forfest in Repubblica Ceca.

Invitato per il sedicesimo anno consecutivo al Festival Internazionale Forfest, il Maestro Massimiliano Messieri è già in viaggio verso la Repubblica Ceca, dove rappresenterà San Marino con la sua nuova composizione musicale "Vav", salmo per violoncello ed elettronica.

L'evento è fissato per domenica 4 maggio alle ore 16.00 presso il Museo d’Arte Moderna di Kromeriz, nell'ambito della XXXVI edizione del prestigioso festival. La prima mondiale dell’opera sarà eseguita dal rinomato concertista Nicola Baroni, docente presso il Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Milano, esperto nell’interpretazione della musica contemporanea.

L’opera "Vav", già ben accolta dalla commissione artistica del Forfest, è stata immediatamente condivisa con l’ISCM - Società Internazionale di Musica Contemporanea. Inoltre, la composizione sarà pubblicata a breve dalla Universal Edition di Vienna, anche in una nuova versione per quartetto di violoncelli.

Messieri, noto compositore, direttore d'orchestra e fondatore del Maskfest di San Marino, vanta un curriculum internazionale prestigioso. Vincitore del concorso internazionale "2 Agosto" (Bologna, 1997), le sue opere sono state selezionate ed eseguite in importanti festival e sale da concerto in Europa e Stati Uniti, tra cui Mozarthaus Vienna, Philharmonic Concert Hall di Skopje, Stanford University e Merkin Concert Hall di New York. Attualmente docente di Teoria e Esercitazioni Orchestrali presso l’Istituto Musicale Sammarinese, Messieri è riconosciuto per le sue pubblicazioni con editori prestigiosi quali Universal Edition Wien e Ricordi Milano, e le sue incisioni discografiche con etichette come Amadeus Arte e Da Vinci Classics.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: