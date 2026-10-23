Messinscena pinteriana: assassine musicali

Postremos nello spettacolo di Stefano Sabelli è la sfida finale, in un atto estremo definitivo (perché dopo non ce ne sono altre: non ultima, appena arrivata ma finale, appunto), quale può essere quella di due assassine di professione. La scenografia doppia al neon di TOMARO fa il resto. Spazio diviso: sopra, musica e lustrini (mondanità), con le canzoni live di ERIKA PETTI. Livello inferiore da scantinato: nascondiglio (psico-claustrofobico) di donne che uccidono (per PINTER erano uomini...), a lato i media su schermi in cronaca vera.











