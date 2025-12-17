TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
16:12 Libertas, quattro innesti e quattro cessioni per gennaio 14:11 Il Como batte 4-0 l'Academy nella prima gara femminile al Sinigaglia 13:51 Niente accordo per velocizzare i tempi del Bilancio: in aula fino alle 5 del mattino 13:31 Carlos Alcaraz si separa dal suo coach Ferrero 13:19 Luca Fregnani nuovo allenatore del Young Santarcangelo 13:10 Academy femminile: Montanari saluta dopo sette stagioni, al suo posto Boaglio 12:50 Torna l'emergenza smog: limitazioni in tutta l'Emilia-Romagna da domani a venerdì 12:44 Riccione, accoltellamento tra minorenni ad Halloween: salgono a tre gli indagati 12:30 Tribunale: le riflessioni del Dirigente Canzio a chiusura del 2025, "dobbiamo fare comunità" 12:26 Giganti e bambini: J. Verne come "Gulliver" di Swift
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

MetaCommedia dell'Arte anarchica nel caos

METADIETRO il teatro anarco-libertario di Rezza-Mastrella da Roma in tour 2026 anche nelle Marche e in Emilia-Romagna

di Francesco Zingrillo
17 dic 2025

Corpo (pantomima), spazio, linguaggio (surreale) e furore ironico: il METATETRO di Antonio Rezza, coadiuvato dalla messa in scena di Flavia Mastella, e METADIETRO (diverso). Anticonvenzionale, a-performativo e per questo prosaico in poesia e anche violentemente lirico: narrazione sghemba (ad(l)lineare... Piccole storie minimali in scenografie spoglie ma coloratissime! godono delle luci vive spioventi sui personaggi in scena: uomini davanti al loro punto di cedimento. La recitazione è una “lallazione” grottesca e dadaista da Commedia dell'Arte. Un vascello-navicella (nei secoli dei secoli) ha sempre il suo capitano, nel caos, a guida anarchica, appunto.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura