Metafore, ricordi, emozioni. “Io non coloro le lacrime”, la raccolta di poesie di Giancarlo Frisoni

Nel video l'intervista a Giancarlo Frisoni

Il miracolo della poesia, veicolo di emozioni, alla ricerca infinita di un equilibrio nella vita che forse non si trova mai. "Ci sono sempre interrogativi nella vita - spiega Giancarlo Frisoni -. Alle mie poesie non metto mai un titolo perché lo stesso testo letto da persone diverse assume diversi significati. Avevo in mente di pubblicare una silloge di poesie e quando l'ho spedita ad Aletti Editore sono stato chiamato da Alessandro Quasimodo, figlio del premio Nobel Salvatore, che cura le prefazioni e quindi anche la mia. Lui si è complimentato molto con me per forma e contenuto". Sulla copertina una foto scattata dallo stesso Frisoni e il titolo “Io non coloro le lacrime”, che significa "rimanere se stessi". In chiusura il messaggio è la speranza, linfa che ci tiene in vita.

Nel video l'intervista a Giancarlo Frisoni