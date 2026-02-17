TV LIVE ·
Metamorfosi: Il mare dentro uno strumento per voce e suoni

LA BIGOTTA di Antonio Rezza esecuzione di ForlìMusica Orchestra su Strumenti del Mare di Arnoldo Mondadori Mosca per METAMORPHOSIS al Teatro Diego Fabbi di Forlì

di Francesco Zingrillo
17 feb 2026

Musiche per viola solista di Danilo Rossi (composte da Fabio Massimo Capogrosso) e parole recitate di Antono Rezza (artista visiva Flavia Mastrella) con strumenti realizzati su pezzi di legno (fluttuanti come corpi morenti) restituiti dal mare dei migranti. Un'opera per chi ha viaggiato per mare senza tornare in cerca di “un paese innocente” - scrive Rezza: suoni dai legni logori che hanno un'anima in acqua salata. Strumenti realizzati dai detenuti nel carcere di Opera a Milano. LA BIGOTTA siamo noi quando piangiamo lacrime salate... e basta!




