Metodo Montessori: educare donna

“La nouvelle femme”

MONTESSORI la “donna nuova” d'inizi 900, medico e pedagogista italiana, più volte candidata al Nobel per la Pace dopo il Ventennio fascista. Un'educatrice che cambiò la scuola e il modo di insegnare ai bambini in difficoltà facendone un metodo scolastico rivoluzionario per l'approccio alla persona. Una signora e studiosa vera con le difficoltà legate alla maternità e alla convivenza di ogni madre e compagna contro i pregiudizi di un'epoca. Due donne che si incontrano: una cortigiana parigina con una figlia disabile mai accettata e MARIA, dottoressa, con un figlio segreto lasciato ai margini... Femminismo vero nella solidarietà tra donne che si aiutano facendo la storia per cambiarla.