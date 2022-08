FESTIVAL ENOGASTRONOMICO Mi Gusto San Marino: cinque giorni di street food

Torna Mi Gusto San Marino, l'evento di street food che da nove anni porta nel centro storico le eccellenze culinarie del territorio. Da domani fino al 16 agosto i profumi dei migliori prodotti locali si spargeranno per le piazze e i vicoli di San Marino. Il festival enogastronomico è organizzato dalla Cooperativa il Timbro, in collaborazione con il Bar Guaita e il Bar Giulietti, e il supporto della Segreteria al Turismo, è giunto ormai alla sua nona edizione. Un'occasione per incrementare il turismo, che sta tornando ai livelli pre-covid. Abbiamo sentito Stefano Ciacci, presidente de Il Timbro e Rossano Ercolani presidente di Usot. L'evento è stato presentato dal Direttore del dipartimento Turismo e Cultura Filippo Francini.

Nel video le interviste

