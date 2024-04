MUSICA Michael The Show: domenica 5 maggio lo spettacolo al Nuovo di Dogana Evento organizzato dall'associazione Fun4all. Anteprima assoluta per San Marino, Emilia Romagna e Marche

L'Associazione Fun4all presenta Domenica 5 maggio, al Teatro Nuovo di San Marino, MICHAEL - THE SHOW - Michael Jackson Tribute, un'anteprima assoluta per San Marino, Emilia Romagna e Marche. Spettacolo che celebra il genio indiscusso della musica pop, Michael Jackson, in un evento unico nel suo genere.

"Wendel Gama è un cantante brasiliano con oltre 4 milioni di Followers sui TikTok - afferma Roberto "Moghe" Moretti, Associazione Fun4all - sono diversi anni che come Fun4all cerchiamo un tributo a Michael Jackson, ma fino ad oggi non avevamo mai trovato un tributo che ci convincesse".

Sul palco una special guest di eccezionale prestigio: Jennifer Batten, la leggendaria chitarrista di MJ che lo ha accompagnato nei tour solisti del cantante: il Bad World Tour (1987-1989), il Dangerous World Tour (1992-1993) e l'HIStory World Tour (1996-1997). Gama e Batten saranno accompagnati da una live band, orchestra d'archi e un corpo di ballo, per un totale di 23 artisti sul palco.

L'evento è patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, SdS Affari Interni, SdS Territorio e Ambiante, SdS Industria, SdS Finanze e SdS Giustizia.

Nel servizio l'intervista a Roberto "Moghe" Moretti (Fun4all)

