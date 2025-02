Michele Placido al Nuovo di Dogana con “Pirandello. Trilogia di un visionario”

sentiamo Michele Placido

Un viaggio unico ed emozionante nel mondo del grande poeta italiano che abbraccia tre delle opere più iconiche: L’uomo dal fiore in bocca, La Carriola e Sgombero. Michele Placido ha scelto di celebrare così il 90° anniversario del premio Nobel per la letteratura Luigi Pirandello. Una prospettiva inedita sul poeta che celebra la maestria di un autore che ha saputo sondare le profondità dell’animo umano.

"Il testo Sgombero - racconta Michele Placido - è un testo bellissimo mai rappresentato, è una donna, giovane ancora, che va a trovare il padre a casa. L'uomo però è deceduto da qualche giorno e lui va a sgomberare, dalla parola sgombero, la casa e sgombera anche il cadavere del padre. Ebbè, è l'umorismo pirandelliano, lui è sempre così, lui sorprende, tu magari ti aspetti che poi il racconto si snoccioli così, deve essere, non è mai piacevole, è sempre sorprendente, ma umoristico. Ecco perché gli hanno dato un Nobel, se no non glielo avrebbero dato".

Un personaggio eterno, che attira e incuriosisce giovani e adulti, portato anche sul grande schermo nel film diretto proprio da Michele Placido “Eterno visionario”.

