Michele Serra: "Ho scritto ogni giorno per 30 anni"

Grande partecipazione ieri sera al terzo appuntamento di PulsAzioni, al Campo Bruno Reffi. In "L’amaca di domani – Considerazioni in pubblico alla presenza di una mucca", il giornalista Michele Serra ha portato un monologo comico, sentimentale e impudico sull'importanza delle parole. In apertura di spettacolo l'autore ha ripercorso alcuni passi della sua carriera di scrittore, ironizzando sulla sua collaborazione con Beppe Grillo e il Partito Democratico.

Stasera ultimo appuntamento della rassegna con la musica dei Melancholia, in collaborazione con SMIAF in un ideale passaggio di testimone. La band di Urbino porterà in scena strade musicali cupe ed emozionali, dove rock, urban, elettronica e dark si incontrano.



Nel video un estratto dello spettacolo di Michele Serra