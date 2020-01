RASSEGNA MUSICALE RSM Microphonie in "Note" di jazz Serata dedicata a Cole Porter con la Reggenza

Microphonie in "Note" di jazz.

Dal Blue Note al Titano per MICROPHONIE. Serata jazz d'autore alla presenza dei Capi di Stato. I Reggenti e il pubblico in platea hanno assistito al tributo a Cole Porter della band italo-americana JAZZ INC. per la prima volta sul Monte la cantante newyorkese JOYCE ELAINE YUILLE. Sonorità dalle radici gospel e tanto blues di matrice ritmica rivisitato dalla cantante americana. Yuille interpreta il soul di Cole Porter in un modo nuovo lasciando spazio all'improvvisazione dei suoi musicisti di scuola italiana. Microphonie conferma la qualità e il gradimento della rassegna in un appuntamento musicale sammarinese di livello.

fz



