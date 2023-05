Migranti Trieste: respinti/riammessi

Siamo in piena emergenza sanitari dopo il 2020 e lungo il confine interno UE di Trieste nel Carso verso la Slovenia i migranti asiatici venivano respinti con la procedura di “riammissione informale” rispediti ai paesi d'origine (facendo base in Bosnia). I governi europei per ridurre i flussi migratori durante il covid utilizzano procedure ai limiti della legalità costituzionale con i respinti/riammessi. Un confine instabile tra diritto e sicurezza. L'inchiesta di Calore/Collizzolli/Andrea Segre racconta storie di migranti attraverso i loro occhi (e i rispettivi telefonini). Ma “TRIESTE È BELLA DI NOTTE” come la vedono anche loro fuggendo, cercando e amando... Una sorta di Roulette russa che recita così: se passi e ce la fai non sai cosa vivrai ma se non passi, poi, dove vai? Un giovane ha risposto in pashtun afghano: “per me il viaggio è stata una apocalisse”; pero Trieste continua ad essere bella...