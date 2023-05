FORLÌ FILM FEST Migranti Trieste: respinti/riammessi “TRIESTE È BELLA DI NOTTE”, il documento inchiesta sui respingimenti al confine con la Slovenia curato da Zalab, in rassegna al Forlì Film Fest dopo l'emergenza alluvione

Siamo in piena emergenza sanitari dopo il 2020 e lungo il confine interno UE di Trieste nel Carso verso la Slovenia i migranti asiatici venivano respinti con la procedura di “riammissione informale” rispediti ai paesi d'origine (facendo base in Bosnia). I governi europei per ridurre i flussi migratori durante il covid utilizzano procedure ai limiti della legalità costituzionale con i respinti/riammessi. Un confine instabile tra diritto e sicurezza. L'inchiesta di Calore/Collizzolli/Andrea Segre racconta storie di migranti attraverso i loro occhi (e i rispettivi telefonini). Ma “TRIESTE È BELLA DI NOTTE” come la vedono anche loro fuggendo, cercando e amando... Una sorta di Roulette russa che recita così: se passi e ce la fai non sai cosa vivrai ma se non passi, poi, dove vai? Un giovane ha risposto in pashtun afghano: “per me il viaggio è stata una apocalisse”; pero Trieste continua ad essere bella...

