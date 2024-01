CARTONI RSM Migration: Liberi di volare San Marino Cinema al Concordia per il weekend d'Epifania propone l'animazione natalizia d'autore con PRENDI IL VOLO dai produttori di MINIONS della ILLUMINATION

Una storia di famiglia protagoniste le anatre migratrici in procinto di partire per il caldo dei Caraibi. Padre, madre e 2 piccoli, però, non hanno mai lascito lo stagno di casa, in America, dove vivono da sempre. Si aggiungono come compagni d'avventura due aironi, uno zio pazzo, e un pappagallo esotico di ritorno... Serena Rossi e Francesco Scianna sono i virtuosi e spontanei doppiatori italiani del cartoon firmato da Benjamin Renner. Gli attori dopo l'esperienza ILLUMINATION-UNIVERSAL versione nostrana hanno definito il lungometraggio animato, così: coraggioso e colorato, avventuroso e pulito: elettrizzante. La compagnia pazza ci ricorda che insieme si superano tutti i limiti. Uscendo dal comfort quotidiano ci si mette alla prova solo incontrando gli altri ovunque.

