VIDEO E CANZONI Milano e il mare in musica per l'estate Il duo milanese “È” ha realizzato un brano polistrumentale per l'estate, “TRA IL DIRE E IL FARE”, oggi su tutte le piattaforme e streaming musicali. I giovanissimi artisti Leonardo&Simone sbarcano in riviera e a San Marino prodotti da VINCE TEMPERA

Un lavoro singolo autoprodotto sulla via dell'album prossimo venturo anche in videoclip completamente composto, arrangiato e registrato, dagli È, due giovanissimi artisti che si definiscono “ARTIGIANALI E DIGITALI” nella loro prima canzone ci hanno messo il MARE proprio tra IL DIRE E IL FARE. Semplicemente arrangiando(si) i polistrumentisti lombardi hanno introdotto nel mix un certo minimalismo estetico un po' barocco: moda, la Apple e il neorealismo milanese, trasposti nelle più belle location di PORTOVENERE, la perla ligure di Levante, pensando alla Romagna... la mission canora è: PER TORNARE AL MARE DOPO LA QUARANTENA BISOGNA VIVERE PER AMARE. Pop melodico innovativo per due giovanissimi musicisti classe fine Novanta eclettici e romantici che guardano a Sanremo.

