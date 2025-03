Milano Indie Movie Awards: Marco Gentili premiato come 'Miglior Regista' per il corto Aurum

Il regista Marco Gentili trionfa ai Milano Indie Movie Awards, nella categoria "Miglior Regista", con il cortometraggio Aurum, prodotto dalla sammarinese 301 Filmont. Girato interamente nella Rocca di San Leo, “Aurum” è un cortometraggio sci-fi, che narra la storia di una setta che indaga sul famoso “elisir di Cagliostro” e a chi andrà affidato il prezioso cimelio.

Aurum è il primo cortometraggio prodotto dalla 301 Filmont, casa di produzione che mira a valorizzare il territorio di San Marino e della Romagna. In programma diversi progetti documentaristici, un film girato sul Titano e un progetto per il web in fase di produzione, girato a Castellaccio di Fiorentino.