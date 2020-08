LETTERATURA Milena Ercolani, 10 anni dopo l'ultima volta, pareciperà al Festival internazionale della poesia di Medellìn

Cinque poesie per arrivare dalla Repubblica del Titano fino alla Colombia. È questa la storia della scrittrice sammarinese Milena Ercolani. Ospite di nuovo, a distanza di dieci anni, al Festival internazionale della poesia di Medellín. Appuntamento che nell'edizione 2020 si svolgerà non in presenza ma da remoto. Causa, ovviamente, Coronavirus.

Una produzione vasta quella della Ercolani, che spazia dalla poesia al romanzo. Così come testimoniato dalla sua ultima “fatica letteraria”: Androceo.

Nel video l'intervista alla scrittrice, Milena Ercolani

I più letti della settimana: