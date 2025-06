NOVITÀ CINE-DISCOGRAFICHE Miley QUALCOSA DI BELLO Cyrus per Nexo-Sony “Miley Cyrus: Something beautiful” il visual album anticipato dalla traccia-clip EASY LOVER diventa prima uno short e poi un film al cinema negli States e poi in Italia a fine giugno

Un'opera pop frutto di 13 brani di fantasia scaturiti dalla creatività di Miley (che aveva scritto già per Beyoncé EASY LOVER): “Tell 'em B” è la frase iconica che ritorna... Artista “multiplatino” amatissima anche per il suo passato Disney nell'immaginario dei bambini. Moda, cinema, e melodico originale prendono vita in un progetto di Cyrus sulla sua visione fantastica che trasforma la realtà condivisa: QUALCOSA DI BELLO per tutti (secondo lei). Fuori, quindi, il nuovo album e on line il video in più versioni anche per i social. Veste abiti couture (arte della moda femminile) di Mugler anni 90: palco e microfono semplici ma non facili...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: