Miller la chitarra di Sting

Miller da solista è conosciuto come la chitarra di Sting per le sonorità creative. Dominic nasce a Buenos Aires da genitori irlandesi-americani studia al college di Boston e diventa il mito della acustica anni 80. “Vagabond” è il terzo disco da solista (12 in tutto) che dà il nome alla tournée sommando stili che vanno dal jazz al folk acustico in striature blues. Non esiste ancora, però, un termine per indicarne la simbiosi musicale così originale da “sereno narratore”: tra le dita... tessiture malinconiche.