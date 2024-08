Mimmo rivive a Bologna

"Io, Domenico e tu"

Il bolognese Mirco Menna ricorda a modo suo per aneddoti e canzoni Mimmo Modugno sulla tromba virtuosa di Maurizio Piancastelli: le origini della nostra musica italiana popolare d'autore. Più di sessant'anni fa cominciava l'avventura di un maestro della canzone nato a Polignano Mare tra i più noti al mondo per “Azzurro”, Nel blu dipinto di blu, scritta da Migliacci. Un recital figlio di libri e dischi anche sulle canzoni minori di Modugno come LA DONNA RICCIA e U PISCI SPADA: l'esecuzione di MALARAZZA è memorabile tra l'altro. Dentro quei lavori storici c'è tutto e tanto dei cantautori contemporanei da Carmen Consoli a Capossela, e il progetto di Menna, musicista e compositore già Premio Tenco, è il compendio più bello.