SAN MARINO TEATRO Mimo e "Gramelot" da Stivalaccio a Dario Fo La Commedia dell'Arte di Stivalaccio Teatro in rassegna al Titano con “ARLECCHINO MUTO PER SPAVENTO” nel canovaccio settecentesco che vede il servo di scena sempre in amore...

L'arte scenica del modenese Luigi Riccoboni detto Lelio (attore e autore vissuto e morto in Francia) permise di creare nuovi linguaggi e canoni estetici riconoscibili fino ad oggi proprio negli attori di STIVALACCIO. Sul Monte torna la Commedia dell'Arte che solo Dario Fo ripropose un'ultima volta a San Marino in stage su pittura e maschera negli anni 2000. La compagnia di teatro popolare nata a Venezia raccoglie degnamente il testimone del maestro nel copione su Arlecchino muto e spaventato che non parla francese ma solo italiano (come vero espediente storico della 'truope' teatrale del Riccoboni a Parigi) e quindi tace utilizzando mimo e Gramelot come linguaggi universali portati da Fo al Nobel.

