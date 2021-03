"Minari": l'erba cipollina del Japan in Arkansas

Intanto MINARI è il nome dell'erba cipollina giapponese coltivata dalla famiglia YI (translitterazione del nome del regista LEE) che insieme a peperoncini e altro sono il centro delle vicissitudini e del desiderio 'agricolo' del gruppo famigliare riunito intorno alla nonna arrivata dal paese d'origine e alla cultura del cibo coreano. L' Ozark (zona rurale sperduta tra Arkansas, Kansas e Missouri) è la terra promessa dell'intera famiglia riunita da un sogno: diventare agricoltori di colture mai viste prima nell'entroterra USA. "Minari", seppur già pluripremiato e segnalato in America e dintorni (Globe e Sundance), è praticamente sconosciuto da noi addirittura ancora non disponibile e mai tradotto in Italia. Evidentemente la pellicola indie risente dei successi sudcoreani recenti. Parasite, Bong Joon Ho e l'Hallyu (la nouvelle vague coreana) fanno scuola negli States. L'industria cinematografica asian-american sembra cambiare (produttore è Brad Pitt), crisi economica o no, l'evidenza pandemica insegna...

