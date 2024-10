SAN MARINO Mindfulness e arte contemporanea per i malati di sclerosi multipla Sono i progetti dell'Associazione sclerosi multipla sammarinese

Nuovi progetti culturali organizzati dalla Associazione sclerosi multipla sammarinese. Il 19 ottobre, nella sala Montelupo, un corso di midfulness che si intitola “La crescita costante” del formatore Stefano La Greca, ed avrà una dinamica interattiva.

“Una tecnica meditativa antica ma scientificamente corretta e proposta per migliorare i nostri sentimenti e la ricerca interiore e soprattutto la consapevolezza di poter vivere con una malattia cronica trovando l’ottimismo” spiega Susanna Guttmann, neurologa e presidente dell' Associazione sclerosi multipla sammarinese.

Dall'8 ottobre prende il via anche "Sguardi, 8 incontri sull'arte contemporanea" a cura di Silvia Mantovani tutti i martedì di ottobre e novembre dalle 1815 alle 1915.

Sullo sfondo i numeri. Con 139 persone affette, San Marino si allinea per incidenza all'Italia e all'Europa. Due-tre i casi l'anno. 115 pazienti sono seguiti dalla neurologia dell'ISS.

La sclerosi multipla è una patologia più evidente nelle donne , i due terzi. Il 68% dei pazienti non ha deficit. Il dominio più colpito è l'attenzione e non la memoria come accade in altre patologie: più raro il linguaggio o le capacità di ragionamento.

Nel video le interviste a Susanna Guttmann, neurologa e pres. Associazione sclerosi multipla sammarinese, Massimo Rastelli, vice pres. Associazione sclerosi multipla sammarinese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: